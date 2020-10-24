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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi’nde düzenlenen AFAD Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grupları toplantısında konuşuyor.
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Türkiye

Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Orhan Yoldaş   | 24.10.2020
Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen istihbarat çalışması neticesinde H.H.A'nın sahte içki imalatı ve satışı yaptığı belirlendi. 

Şüphelinin iş yeri ve deposundaki aramada, 155 litre el yapımı boğma rakı ile 114 litre sahte içki ele geçirildi.

H.H.A. gözaltına alındı.

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