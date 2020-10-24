Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi
Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen istihbarat çalışması neticesinde H.H.A'nın sahte içki imalatı ve satışı yaptığı belirlendi.
Şüphelinin iş yeri ve deposundaki aramada, 155 litre el yapımı boğma rakı ile 114 litre sahte içki ele geçirildi.
H.H.A. gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.