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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi’nde düzenlenen AFAD Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grupları toplantısında konuşuyor.
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Türkiye

İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü

İzmir'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yusuf Şahbaz   | 24.10.2020
İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü

İzmir

İçki tükettikten sonra zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvuran ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Ali V, hayatını kaybetti. 

Ali V'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.

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