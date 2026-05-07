İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Emrah Gökmen
07 Mayıs 2026•Güncelleme: 07 Mayıs 2026
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.