Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şırnak ve Kocaeli'deki operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Ekrem Payan
10 Nisan 2026•Güncelleme: 10 Nisan 2026
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri ile Kocaeli'de belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 2 pompalı tüfek, 55 kartuş, çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.