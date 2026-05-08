Orta Doğu'daki gelişmeler katılım finans alanında Türkiye'ye ilgiyi artırdı TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kaynağın Türkiye'ye gelmesi, doğrudan yatırım olarak gelmesi, aynı zamanda portföylere de yatırım olarak gelmesi önem arz ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Katılım Finans Zirvesi, AA ve TKBB işbirliğinde, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenlendi.

TKBB Başkanı Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılım finansın büyüklüğünün önemine dikkati çekerek, sadece bankacılık tarafındaki aktif büyüklüğün payının yüzde 10 olduğunu ancak diğer katılım esaslı enstrümanlar da eklendiğinde çok daha büyük bir alana ulaşıldığını söyledi.

Borsada işlem gören katılım endeksine uygun hisse senetleri olduğunu belirten Akben, şunları kaydetti:

"Bankalarımızın portföy yönetim şirketlerinde faizsiz enstrümanlara yönelik çalıştırılan ve yönetilen portföyler var. Orada büyük bir alan var. Sukuk tarafında ciddi manada büyük imkanlar var. Bütün bunları da kattığımızda Türkiye gibi ülkelerde konvansiyonel taraftan ziyade katılım finansı dediğimiz İslami finans tarafındaki enstrümanların hem artırılması hem de tanıtımının yapılması ile birlikte çok daha karşılık bulacağını düşünüyoruz."

Akben, yatırımcılara Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sorulduğunda yüzde 60'ının faizsiz getiri sağlayan seçeneği tercih etmesinin bu alandaki potansiyeli gösterdiğini dile getirerek, yatırımcılara uygun ürünlerin sunulması halinde katılım esaslı enstrümanların daha fazla tercih edilebileceğini düşündüklerini söyledi.

"Orta Doğu'daki kaynağın Türkiye'ye gelmesi önem arz ediyor"

Akben, yatırım iştahı açısından Körfez, Avrupa ve Asya ülkeleri tarafında Türkiye'ye ilginin sürekli olduğuna işaret ederek, "Bu ilgi zaman zaman birtakım inkıtaya uğrasa da savaş gibi veya başka yerlerde cereyan eden olumsuzluklardan sonra tekrar geri ivmeleniyor. Şu anda da böyle bir dönem yaşıyoruz aslında." dedi.

Yakın zamanda Malezya ve Endonezya'ya Katılım Bankaları Birliği olarak bir heyet ile gittiklerini söyleyen Akben, yaptıkları incelemelerde Türkiye'ye ilgi olduğunu ve Türkiye'nin de bu ilgiyi karşılayacak potansiyeli olduğundan bahsetti.

Akben, son zamanlarda Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle katılım finans alanında Türkiye'ye ilginin arttığına değinerek, "Orada kaynak var, bir potansiyel var. Bu kaynağın Türkiye'ye gelmesi, bilhassa doğrudan yatırım olarak gelmesi, aynı zamanda portföylere de yatırım olarak gelmesi önem arz ediyor. Onların da ilgisinin bu alanda olduğunu görüyoruz." diye konuştu.