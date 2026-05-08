Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında Tedarikçileri Geliştirmeye Yönelik İşbirliği İmza Töreni yapıldı Bakan Kacır; HAB, Saha İstanbul, Turkish Technic, TÜRKSAT AŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türkiye Uzay Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ekosistemindeki KOBİ'lere özgü bir pencere açacaklarını belirtti.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Savunma, Uzay ve Havacılık Sanayiinde KOBİ'ler için Finansman Desteği İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde Türkiye'nin, Türksat 6A ile dünyada kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen ve üretebilen 11 ülkeden biri olduğuna dikkati çekti.

Türksat 7A Projesi'nde de yine milli teknolojili müesseselerle el ve güç birliği yaparak bu yerli ve milli kabiliyeti daha ileri seviyelere taşıyacaklarına inandığını belirten Kacır, şöyle konuştu:

"SAHA Expo alanını ziyaret eden herkes şu hakikati müşahede etmektedir. Türk savunma sanayisinin alametifarikası, büyük bir ekosistem inşa etmiş olmasıdır. Şimdi dünya çapında, küresel ölçekte savunma sanayisi devi olarak tarif edebileceğimiz müesseselerimiz var. Bugün, ASELSAN Türkiye'nin en değerli şirketi. 40 milyar dolara yakın bir şirket değeri var ASELSAN'ın. Savunma sanayisinde dünya ölçeğinde TUSAŞ, ROKETSAN, Baykar ve MKE gibi dev müesseselerimiz var ama savunma sanayisi sadece bu büyük müesseselerden ibaret değil. Bunların etrafında kümelenmiş 4 bine yakın KOBİ'den, teknoloji girişiminden, üniversitelerden, araştırma merkezlerinden, enstitülerden velhasıl adeta bir dağıtık sinir ağında ortak inovasyon ve üretim zekasına sahip kocaman bir ekosistemden bahsediyoruz."

Bu ekosistemi güçlendirmenin Türkiye'ye dünya çapında platformlar ve sistemler kazandırdığını dile getiren Kacır, atılan imzaların ve hayata geçirilecek projelerin Türkiye'yi çok daha ileri hedeflerine taşıyacağını söyledi.

Kredi tutarı 30 milyon liraya çıkarılacak

Kacır, bugün atılan imzalarla KOSGEB'in kapasite geliştirme programının savunma, havacılık ve uzay sektörüne yönelik gelecek dönemde daha güçlü destekler sunacağını bildirdi.

Kapasite geliştirme hedefli projeler yürüten KOBİ'lere kullandıkları kredilerde 20 milyon liraya kadar, 6 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli, 20 puan finansman desteği verdiklerinin altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Bu programı savunma, havacılık ve uzay odağında bir özel pencereyle güçlendirmiş olacağız. Bu programda, paydaş kurumlarımız, HAB, Saha İstanbul, Turkish Technic, TÜRKSAT, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımız, Türkiye Uzay Ajansı ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın ekosistemindeki KOBİ'lere özgü bir pencere açacağız. Özellikle bu ana müesseselerin projelerini yürüten veya tedarikçisi olan KOBİ'lere öncelik vereceğiz ve bu program kapsamında destekleyeceğimiz KOBİ'lerimiz için kredi tutarını 20 milyon liradan 30 milyon liraya çıkaracağız."

Bakan Uraloğlu: Belirlenen firmalara uygun şartlarda kredi verilecek

Bakan Uraloğlu ise konuşmasında girişimcileri desteklemenin çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımız Kacır'ın başlatmış olduğu, uygun kredilerle sektörü destekleme girişimi noktasında, ben de kendilerini tebrik ediyorum. Bu kapsamda savunma sanayisi, havacılık ve hızlı tren projeleri, birbirini besleyen ve tetikleyen sektörler." ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT'ın 6A'yı yerli ve milli üreterek uzaya gönderdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl devreye aldıklarını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu destekle, TÜRKSAT'ın uzay ve havacılıkla ilgili sektörlerinde belirlenen firmalara uygun şartlarda kredi verilecek. Bu, bizim için kıymetli. Alt sektörleri beslediğiniz ölçüde çok daha yukarıya, uzaya doğru gitme imkanınız olur. Onun için çokça kıymetli buluyorum ve burada sağlanan desteklerin en iyi şekilde kullanılması ve sonucunun alınmasının da hep beraber takipçisi olacağız."