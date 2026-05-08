Batı Akdeniz'de ağaç ürünleri işleyen firmalar küreselde markalaşıyor Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğindeki (BAİB), ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 252 firma, 124 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

BAİB Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe yılın ilk 4 ayında Türkiye genelinde 2,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ve bunun yüzde 4,6'lık kısmının BAİB'e üye firmalarca gerçekleştiğini söyledi.

Sektörün her geçen yıl önemli gelişme kaydettiğini ve ihracatını artırdığını belirten Can, "Ağaç mamulleri, bölgemizin üçüncü büyük sektörü. 4 ayda yaklaşık 115 milyon dolarlık ihracat yaptık. Sektör hem miktar bazında hem de tutar bazında artış göstermekte. Birçok sektörümüz miktar bazında düşüş yaşarken, bu sektörün bu alanda artış göstermesi önemli." dedi.

Can, sektörde 2026'nın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 9,47 oranında, tutarda ise yüzde 4,49 oranında artış gerçekleştiğini kaydetti.

En fazla ihracat ABD'ye

Bölgede bu alanda faaliyet gösteren 252 firma bulunduğunu dile getiren Can, firmaların en fazla ağaç ve ağaç mamulleri, kağıt ve karton ile mobilya alanında ihracat yaptığını bildirdi.

Batı Akdenizli firmaların yurt dışında markalaşma alanında önemli adımlar attığına dikkati çeken Can, "Bir firmamız ABD'de çok üst düzeyde bilinirlik kazandı, başka bir firmamız ağaç, karton ve ambalaj sektöründe dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmakta. Başka bir firmamız mobilya grubunda özel projelerde ciddi ülkelerde boy göstermekte. Genel olarak dünyanın her yerinde varız." diye konuştu.

Can, bölge firmalarının ABD, Fas ve Rusya başta olmak üzere 124 ülkeye satış yaptıklarını ifade etti.

İlk 4 ayda ABD'ye 12 milyon 300 bin dolar, Fas'a 12 milyon 51 bin dolar, Rusya'ya da 10 milyon 800 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini anlatan Can, üç ülkedeki ihracatın geçen yıla göre artış gösterdiğini anlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (URGE) kapsamında bu sektörde de yurt dışı heyet ziyaretleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Can, ihracatın artmasında bu çalışmaların etkili olduğunu dile getirdi.

Mehmet Ali Can, bu yıl da URGE çalışmalarına ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.