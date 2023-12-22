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İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Zeynep Rakipoğlu  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Istanbul

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

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