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Gündem

İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı

İstanbul'da lodos nedeniyle Caddebostan sahilinde kırmızı renkli yosunlar karaya vurdu.

Alptekin Soykan   | 11.12.2022
İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı

İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan lodos, İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında etkili olmaya başladı.

Lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluşurken, dalgaların getirdiği kırmızı yosunlar Kadıköy'de Caddebostan sahilini kapladı.

Dalgalarla gelen yosunlar belediye ekiplerince toplanıyor.

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