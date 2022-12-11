İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı
İstanbul'da lodos nedeniyle Caddebostan sahilinde kırmızı renkli yosunlar karaya vurdu.
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan lodos, İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında etkili olmaya başladı.
Lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluşurken, dalgaların getirdiği kırmızı yosunlar Kadıköy'de Caddebostan sahilini kapladı.
Dalgalarla gelen yosunlar belediye ekiplerince toplanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.