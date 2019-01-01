Türkiye 2019'a 'Merhaba' dedi

İstanbullular ve turistler, yeni yıla Taksim'de girdi. Ankaralılar, 2019 yılına Kızılay Güvenpark'taki kutlamalarla girdi.

İSTANBUL

İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yılın gelişini kutladı.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yapan kalabalık, birbirine sarılarak yeni yılın mutluluğunu yaşadı.

Bazı vatandaşlar meşale yakarken bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca da şarkılar söyleyerek yeni yıla girenler, güzel görüntüler oluşturdu.

Havai fişeklerin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadıköy, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, şüphelendiği kişileri durdurarak, kimlik kontrolü yaptı.

Kentin Kadıköy, Beşiktaş ve diğer merkezi yerlerinde de yeni yılı dışarıda karşılamak isteyen vatandaşlar, yeni yıla girerken eğlenceli vakit geçirdi.

Başkentte yeni yıl kutlamaları

Ankaralılar, 2019 yılına Kızılay Güvenpark'taki kutlamalarla girdi.

Akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanmaya başlayan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler ilerledikçe Güvenpark ve çevresinde kalabalıklar oluşturdu.

Kalabalık yeni yıla adım atıldığında müzik eşliğinde eğlendi.

Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne havai fişek attı.

Başkentin eğlence mekanlarında da yeni yıl coşkuyla karşılandı.

İzmir'de yeni yıl kutlaması

İzmirliler, yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "Merhaba" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yılı karşılamak isteyen İzmirliler, soğuk havaya rağmen meydanı doldurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, Dj Mano'nun verdiği konserle eğlendi.