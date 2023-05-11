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Kadıköy'de devrilen vinç, inşaat alanında hasara neden oldu

Kadıköy'de beton dökmek için kullanılan vinç devrildi.

Alptekin Soykan  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Kadıköy'de devrilen vinç, inşaat alanında hasara neden oldu Fotoğraf: Alptekin Soykan/AA

İstanbul

Caddebostan Ressam Vecihi Bereketoğlu Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 10 katlı binanın inşaat çalışmalarında kullanılan beton dökme vinci, sabitleme ayağının çukura düşmesi sonucu yan yatarak devrildi. Vincin 20 metrelik kolunun düştüğü inşaat alanında hasar oluştu.

İnşaat çalışanları çevrede önlem alırken, devrilen vinç iş makinesiyle kaldırıldı.

Vincin sabitleme ayağının daha önceden kullanılan boş foseptik çukuruna düştüğü öğrenildi.

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