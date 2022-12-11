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Soluk borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, okulda tost yediği esnada soluk borusuna ekmek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı.

Fırat Keskinkılıç, Mehmet Akif Aldoğan   | 11.12.2022
Soluk borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Fotoğraf: Fırat Keskinkılıç - AA

Tekirdağ

Alınan bilgiye göre, Müjgan-Serkan Karagöz Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencisi Hüseyin Kılıçdoğan, teneffüste kantinden tost aldı.

Tostu yediği sırada ekmek parçası soluk borusuna kaçan küçük çocuk büyük panik yaşadı.

Öğretmenler odasının kapısının önüne kadar giden Kılıçdoğan, boğazını tutup yardım istedi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emre Atıcı, öğrencisinin boğazına bir şey kaçtığını anlayınca koşarak dışarı çıktı ve Heimlich manevrası yaptı.

Yapılan iki manevranın ardından küçük çocuğun soluk borusuna kaçan ekmek parçası çıktı. Kendini iyi hisseden Kılıçdoğan sınıfına geri döndü.

Atıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık eğitiminin önemine değinerek, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilensağlık eğitimine katıldığını söyledi.

Eğitimin faydasını bugün gördüklerini anlatan Atıcı, "Bakanlığımız bu konuda bizlere eğitim verdi. Geçen yılki eğitimimizde Heimlich manevrası anlatıldı. Eğitim sırasında bunları defalarca kez tekrarladık. Yani epey uzmanlaştığımızı söyleyebiliriz bu konuda. Hemen görünce olaya müdahale ettim ben de. Kesinlikle eğitim olmasaydı herhalde bugün yardım edemeyebilirdim. Yani bakakalabilirdim açıkçası. Eğitimin önemini anlamış olduk böylece" dedi.

Öğrenci Kılıçdoğan ise boğazına kaçan ekmeği kendi imkanlarıyla çıkartamayınca öğretmenlerinden yardım istediğini belirterek, "Öğretmenin beni kurtardı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok iyiyim." dedi.



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