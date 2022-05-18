Kadıköy'de vatandaşlar ağaç kesilmesine tepki gösterdi
İstanbul Kadıköy'de bir ağacın kesilmesine, vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
İstanbul
19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi ile Mehpare Sokak kesişiminde bulunan ağaç, Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesildi.
Ağacın kesilmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine birçok kişi duruma tepki gösterdi.
Yeni ağaç dikimi 20 Mayıs'ta yapılacak
Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada ise belediye teknik personelince yapılan saha kontrollerinde ağacın kuru olduğunun tespit edildiği belirtilerek "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak için ekiplerimizce kuru ağaç kaldırılmıştır. Kök sökme işleminin ardından kaldırılan ağacın yerine yeni ağaç dikimi 20 Mayıs Cuma günü yapılacaktır." ifadesine yer verildi.