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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Tansel Parlak   | 10.12.2021
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.

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