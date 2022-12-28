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İstanbul'da 9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 bin 750 litre sahte içki ile 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 28.12.2022
İstanbul'da 9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy ve Esenler'de 3 adreste yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürme hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka ile 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 sahte TAPDK bandrolü, 2 alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 kapak ve 9 bin 200 boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Paravan şirket kurarak sahte içki üretmişler

Bu arada jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucunda şüphelilerin, yaklaşan yılbaşı öncesinde artan alkol tüketimi nedeniyle oluşan ticari faaliyetten kendilerine pay çıkarmak için paravan şirket kurdukları belirlendi.

Şüphelilerin, bu şirketler aracılığıyla kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesiyle piyasadan temin ettikleri metil alkolleri kurdukları özel düzeneklerle saflaştırarak etil alkole çevirdikleri, bunun içine belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri tespit edildi.

Daha sonra şüphelilerin, bu şekilde elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere doldurarak sahte bandrol yapıştırdıkları, sonrasında da özellikle açık içki sunumu yapan bar, pavyon, meyhane, birahane ve restoran türü işletmelere sattıkları belirlendi.

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