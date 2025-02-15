Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,709.80
BTC/USDT
97,442.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının altıncı turu gerçekleştirilecek
logo
Gündem

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-39" operasyonlarında 103 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-39" operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-39" operasyonlarında 103 zanlı yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır süren Kıskaç-39 operasyonlarında, 103 zanlının yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonda yakalananlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün 'askeri mahrem yapılanması' ve 'öğrenci yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 su kaplumbağası ele geçirildi
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı vefat etti
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-39" operasyonlarında 103 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı

Benzer haberler

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-39" operasyonlarında 103 zanlı yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-39" operasyonlarında 103 zanlı yakalandı

İstanbul'daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst ele geçirildi

Aydın'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst ele geçirildi
CİMER'e yapılan şikayet tefecilerin suç ağını deşifre etti

CİMER'e yapılan şikayet tefecilerin suç ağını deşifre etti
FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı

FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet