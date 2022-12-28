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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, , Ankara’da "Türk Tarih Kurumundan Tarih Öğretmenlerimize 100. Yıl Armağanı Programı"nda konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 28.12.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türk Tarih Kurumundan Tarih Öğretmenlerimize 100. Yıl Armağanı" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Bor Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, "İç Göç İstatistikleri, 2021" adlı haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasına Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor, İstanbulspor-Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/17.00/İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka maçı yapılacak.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftası ve sezonun ilk yarısı Sarıyer Belediyespor-Bolu Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Eczacıbaşı Dynavit-İlbank, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, PTT-Kuzeyboru ve Nilüfer Belediyespor-Sigorta Shop karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/13.00/13.00/14.00/16.00/Ankara/16.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

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