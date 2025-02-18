Dolar
36.26
Euro
37.94
Altın
2,913.85
ETH/USDT
2,665.00
BTC/USDT
95,405.00
BIST 100
9,836.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi

Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Ünal Uysal  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi

Mersin

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Akdeniz ilçesinde, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin kaldıkları otele düzenledikleri operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen kitaplar Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne ve Bolu'da kar etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışının 4 gün etkili olması bekleniyor
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurup bebek sahibi olan çifti tebrik etti
İstanbul merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 52 zanlı yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokyo'da, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Nukaga ile görüştü

Benzer haberler

Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi

Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi

Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düştüğü kazada 11 kişi yaralandı

Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye ceza kesildi

Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavide değişikliğe gidildi

Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavide değişikliğe gidildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2024'te günde ortalama 118 tutuklama oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2024'te günde ortalama 118 tutuklama oldu
Mersin'de Tozlu Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Mersin'de Tozlu Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet