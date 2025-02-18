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Kültür

"Yeşilçam Şarkıları" konseri Ankara'da sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen "Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları" konseri, Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Fatma Nur Candan  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
"Yeşilçam Şarkıları" konseri Ankara'da sanatseverlerle buluştu

Ankara

Yeşilçam'ın unutulmaz film müziklerinin seslendirildiği konserde, Türk sinemasına sesiyle hayat veren usta sanatçı Belkıs Özener ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal sahne aldı.

Özener ve Gürdal, Yeşilçam'a damga vuran film müziklerini, CSO Ada Ankara'da, özel canlandırmalar ve led ekranda yayınlanan film bölümleri eşliğinde seslendirdi.

Orkestra şefliğini Cem Gürdal'ın üstlendiği konser büyük ilgi gördü.

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