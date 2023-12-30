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İstanbul Nüfus Müdürlüğünce 2023'te 5 milyon 318 bin 918 işlem yapıldı

İstanbul Valiliği, 2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünce toplam 5 milyon 318 bin 918 işlem yapıldığını duyurdu.

Elif Somuncu  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
İstanbul Nüfus Müdürlüğünce 2023'te 5 milyon 318 bin 918 işlem yapıldı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

İstanbul

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu yıl İl Nüfus Müdürlüğünce, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı için 1 milyon 677 bin 852, pasaport için 1 milyon 58 bin 287, adres beyanı için 889 bin 927, sürücü belgesi için 837 bin 55 ve diğer konularda 855 bin 797 olmak üzere toplam 5 milyon 318 bin 918 işlem gerçekleştirildiği kaydedildi.

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İstanbul Nüfus Müdürlüğünce 2023'te 5 milyon 318 bin 918 işlem yapıldı
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