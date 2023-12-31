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Milli İrade Platformu üyeleri şehitler ve Gazze için 1 Ocak'ta Galata'da buluşacak

Milli İrade Platformu üyeleri, ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla 1 Ocak'ta Galata'da buluşacak.

Elif Somuncu  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Milli İrade Platformu üyeleri şehitler ve Gazze için 1 Ocak'ta Galata'da buluşacak

İstanbul

Platformdan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi.

Katil İsrail’in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail’in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye’den ulaştırmak ve Gazze’deki katliama 'dur’ demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 ‘da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

Tüm vatandaşlar, ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yapılacak etkinliğe davet edildi.

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