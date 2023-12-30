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Terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik Malatya merkezli operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli 6 ilde, terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Orhan Yoldaş  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik Malatya merkezli operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Malatya

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, Malatya'da 7, İstanbul'da 1, Van'da 1, Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır'da 2, Batman'da 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 11'inin terör örgütü PKK/KCK, 3'ünün ise terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtildi.

Zanlılar, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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