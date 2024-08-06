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İstanbul Havalimanı'nda 309 papağana el konuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Havalimanı kargo bölümünde ilgili belgeleri olmadığı tespit edilen 309 jako türü papağana el konulduğunu bildirdi.

Arife Yıldız Ünal  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
İstanbul Havalimanı'nda 309 papağana el konuldu

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı hayvan ticaretine geçit vermediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı kargo bölümünde yakalanan ve ilgili belgelerinin olmadığı tespit edilen 309 jako türü papağana el konuldu. Kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak için Ticaret Bakanlığımızla işbirliği içerisinde gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

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