2026 Dünya Kupası'nda grup maçları yarın yapılacak 6 müsabakayla tamamlanacak

Fatih Erel
27 Haziran 2026•Güncelleme: 27 Haziran 2026
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu son maçlarında Kolombiya ile Portekiz Miami Stadı'nda TSİ 02.30'da, J Grubu'nda ise Ürdün ile Arjantin Dallas Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası'nda son 32 turu Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
L Grubu:
00.00 Panama - İngiltere (New York New Jersey Stadı)
00.00 Hırvatistan - Gana (Philadelphia Stadı)
K Grubu:
02.30 Kolombiya - Portekiz (Miami Stadı)
02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan (Atlanta Stadı)
J Grubu:
05.00 Cezayir - Avusturya (Kansas City Stadı)
05.00 Ürdün - Arjantin (Dallas Stadı)
Son 32 Turu:
22.00 Güney Afrika - Kanada (Los Angeles Stadı)