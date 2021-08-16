Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DkYo0ZCQpm