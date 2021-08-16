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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 16.08.2021
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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