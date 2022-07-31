MSB, İran'a bir yardım uçağının daha gönderilmesinin planlandığını bildirdi
Milli Savunma Bakanlığınca sel felaketinin yaşandığı İran'a ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ulaştıracak bir uçağın daha gönderilmesinin planlandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerine ait bir nakliye uçağının Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiği belirtilerek, "Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı." ifadesi kullanıldı.
İran’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı Ankara Etimesgut Havaalanından hareket etti. Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı.#MSB pic.twitter.com/TqcmzGQwpi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2022
Paylaşımda, yardım malzemelerinin yüklendiği uçağa ait fotoğraflar da yer aldı.
Öte yandan AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İran'da meydana gelen sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yardımların uçağa yüklenilmesi sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.