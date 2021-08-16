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Kastamonu’da afet dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine deniz yoluyla yardım götürüyor
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Ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkarma gemisiyle yardım götürüldü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, enkaz temizleme ve çevre düzenlemesine katılacak araçlarla Sinop'un Türkeli ilçesine ulaştı.

Abdullah Tevge   | 16.08.2021
Ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkarma gemisiyle yardım götürüldü Fotoğraf: Semih Yüksel / AA

Çankırı

Sel bölgesinde kullanılacak iş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine Kastamonu'nun Abana sahilinden yüklenen 7 iş makinesi, 2 saatlik yolculuğun ardından Türkeli'de karaya çıkarıldı.

Türkeli'de çıkarma gemisini ellerinde ay yıldızlı bayrakla karşılayanlar arasındaki Mehmet Yıldırım, "Mutluyum bu şekilde hizmet olduğu için. Devlet, millet hep burada." ifadelerini kullandı.


İş makinesi operatörü Dursun İpek, çıkarma gemisiyle yardım götürdüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Bozkurt ve Abana'daki felaketlerden ötürü oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Oradaki yaraları elimizden geldiğince sarmaya çalıştık. Şu an ülkemizin tüm belediye ve imkanlarıyla birlikte Sinop Türkeli ilçesine yardıma gidiyoruz." diye konuştu.
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