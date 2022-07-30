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Dünya

Irak'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde yaralananların sayısı 125'e ulaştı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının düzenlediği gösterilerde yaralı sayısının 125'e ulaştığı bildirildi.

Hamdi Yılmaz, Muhammed Semiz   | 30.07.2022
Irak'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde yaralananların sayısı 125'e ulaştı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerdeki yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

"Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlara getirilen yaralı sayısı 100'ü sivil, 25'i asker olmak üzere 125'e ulaştı." ifadesine yer verilen açıklamada, yaralıların tedavisi için gerekli tüm sağlık önlemlerinin alındığı ve diğer sağlık hizmetlerinin sağlanması için Bakanlığa bağlı kurumların seferber olmaya devam ettiği belirtildi.

Bakanlıktan sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, başkentteki Yeşil Bölge'de göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 60 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Sadr yanlıları Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi olan Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Mukteda es-Sadr destekçileri, İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek için bugün başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti.

Protestocular, meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

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