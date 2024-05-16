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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Libya'da üniversite öğrencilerinin Gazze'ye destek gösterileri devam ediyor

Libya’da üniversite öğrencilerinin, 7 aydan uzun süredir İsrail’in saldırdığı Gazze’ye destek gösterileri devam ediyor.

Muhammed Semiz  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Libya'da üniversite öğrencilerinin Gazze'ye destek gösterileri devam ediyor

Trablus

Başkentteki çeşitli üniversitelerden yüzlerce öğrenci, Trablus Üniversitesi’nde Gazze’ye destek gösterisi için toplandı.

Filistin direnişi ile özdeşleşen geleneksel Filistin kefiyesi takan öğrenciler, Libya ve Filistin bayrakları taşıyarak, "Canımız kanımız sana feda olsun Gazze", "Halk sınırların açılmasını istiyor" ve "Canımız kanımız sana feda olsun Aksa" sloganları attı.

Gazze'ye destek gösterileri Libya'da tüm üniversitelere yayıldı

Gösteri sırasında AA muhabirine açıklama yapan Trablus Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Mueyyid Aşur, gösterinin düzenli olarak düzenledikleri gösterilerden biri olduğunu söyledi.

Hava aşırı sıcak olmasına rağmen muhteşem bir kalabalığın biriktiğini kaydeden Aşur, Gazze’deki Filistinlilere destek gösterilerinin tüm Libya üniversitelerine yayıldığını aktardı.

"Talebimiz (İsrail) saldırılarının durdurulması, yardımların girmesi ve Gazze’nin yeniden inşa sürecinin başlamasıdır." diyen Aşur, Libya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahir es-Sünni’den ülkesinin Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına dahil olması gibi cesur adımları sürdürmesini talep ettiklerini söyledi.

İsrail ürünlerinin boykotu için farkındalık oluşturuyoruz

Trablus Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mune Ali de Libya’daki tüm üniversitelerde Gazze’ye destek gösterileri örgütlediklerini, bunun ikinci büyük gösterileri olduğunu ve farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Libya Anayasası'ndaki 62. Maddeye göre tüm İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerekiyor. Yetkili makamlardan bu kanunu uygulamalarını bekliyorum." ifadesini kullanan Ali, Libya halkına boykot ürünlerini almamaları çağrısında bulundu.

Trablus Üniversitesi öğrencilerinden Safa Zeyd ise Gazze’de 7 aydan uzun süredir açlığın, ölümün ve soykırımın devam ettiğini, düzenledikleri gösterinin direnişin farklı bir çeşidi olduğunu kaydetti.

İsrail ürünlerinin boykot edilmesinin de bir tür direniş olduğunu savunan Zeyd, bu gerçekleri sosyal medyadan yayarak farkındalık oluşturduklarını sözlerine ekledi.

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