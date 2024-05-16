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Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mayıs ile biten haftada 222 bin kişiye düşmesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalarak 222 bine geriledi.

Piyasa beklentileri, başvuru sayısının 219 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi ise yukarı yönlü revize edilerek 231 binden 232 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 artışla 217 bin 750'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 Mayıs ile biten haftada 13 bin kişi artarak 1 milyon 794 bine çıktı.

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