Dolar
28.67
Euro
31.15
Altın
1,971.16
ETH/USDT
2,015.30
BTC/USDT
36,325.00
BIST 100
7,668.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla "Filistin İçin Tek Yürek" temalı Lider Eşleri Zirvesi İstanbul’da düzenleniyor
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İHH Gazze'ye yardımlarını sürdürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de gıda, battaniye ve tıbbi malzeme gibi yardımlarını sürdürüyor.

İrem Demir  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
İHH Gazze'ye yardımlarını sürdürüyor

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye yönelik son saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana şehirde 51 bin 840 sıcak yemek, 4 bin 112 gıda kolisi, 2 bin battaniye, 500 elbise, 800 hijyen paketi ve 120 paket hasta bezi dağıtıldı.

Bölgede yürütülen insani yardım çalışmaları kapsamında, 500 ilaç ve tıbbi malzeme, 1160 ilk yardım çantası, 10 tekerlekli sandalye, 9 tıbbi yatak, hastalara yürüme desteği sağlayan 5 ekipman, 6 koltuk değneği, hastane ve ambulanslar için 485 litre yakıt temin edildi.

Gazze'nin çeşitli noktalarında kurulan mobil aşevlerinde günlük 1200 kişiye sıcak yemek dağıtılırken, vakfın desteklediği bir fırın aracılığıyla günde, 500 aileye ekmek dağıtımına başlandı.

Vakfın 7 Ekim'den yana sürdürdüğü çalışmalarından yaklaşık 80 bin Gazzeli istifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Emine Erdoğan: Gazze bugün artık, meçhul çocuklar şehri
Gazze’den çocuklar ve kanser hastaları ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek

Benzer haberler

Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den yola çıktı

Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den yola çıktı

Gazze’de yaşananlar, İsrail’in iç siyasetini nasıl etkiliyor?

İHH Gazze'ye yardımlarını sürdürüyor

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"

UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet