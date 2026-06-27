İbn Haldun Üniversitesi 8'inci mezunlarını uğurladı

Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, mezun olan gençlerin akademik kadronun eserleri olduğunu söyledi.

Gündüz, öğrencilerin gençliklerine güvenmemesi gerektiğini belirterek, Necip Fazıl Kısakürek'in "İşim Acele" şiirinden "Gençlik gelip geçti, bir günlük süstü, nefsim doymamaktan dünyaya küstü." dizelerini ve İmam Şafii'nin "Bak, zaman kılıç gibidir, siz onu kesmezseniz o sizi keser." ve "Sen nefsini Hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder." sözlerini anımsattı.

Gençlerin her an Hak ile beraber olmanın kavgasını vermeleri gerektiğini vurgulayan Gündüz, "Değerli aileler, bu çocuklar esasında sizin olduğu kadar bizim de evlatlarımız. Gençler, gittiğiniz her yerde bildiklerinizi topluma yayın. Toplumun lideri olun, onları iyiye ve güzele götürün. Sizlerden başka hiçbir beklentimiz yok." dedi.

Üniversitenin bu yıl 8'inci mezunlarını vermesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Gündüz, tüm mezunlara başarı diledi.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da üniversitenin hedeflerine ulaşması için sabırla ve kararlılıkla hep birlikte büyük gayret gösterdiklerini anlattı.

Erdoğan, 10 yılda iyi bir noktaya geldiklerine inandıklarını belirterek, "Bundan sonra bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Büyük hedeflere bir üniversitenin ulaşması için daha uzun zamana ihtiyaç olduğunu, bunun için de sabırlı olunması gerektiğini her zaman konuşuyoruz, kendimize hatırlatıyoruz. Mezunlarımızdan beklentilerimiz de üniversitemizin hedeflerine ulaşması için oldukça önemli. Bütün mezunlarımıza şunu söylemek istiyorum: Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şeyler bekliyoruz." diye konuştu.

Üniversitenin kurucu vakfı olan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz da üniversitenin 10'uncu senesinde kökleri çok sağlam toprağa inen, dalları yedi kıtaya uzanan büyük bir çınar gibi olduğunu görmekten gurur duyduklarını belirtti.

Gençlere umudun her zaman olduğunu söyleyen Yılmaz, "Her zorlukla beraber bir kolaylık var, her gecenin bir sabahı var. O yüzden Rabb'im umudumuzu her zaman üzerimizde daim eylesin. İnşallah sizler kalbiselimle, zevkiselimle ve en önemlisi şevkiselimle bu güzel kurumdan gerçek hayata bir adım atacaksınız. Gayretle, aşkla, ilkeyle, adaletle hareket edeceksiniz. Hiçbir zaman mazlumu yalnız bırakmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İslam coğrafyasının pek çok noktasının zulümle karşı karşıya olduğunu gördüklerini, gençlerin kariyer hayatları boyunca bu zulme asla sessiz kalmayacağına dair inançlarının tam olduğunu söyledi.

"Sizler bu çağın seyircisi değil, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edenler arasında olacaksınız"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise üniversitenin Türkiye'nin geleceğine ve gençlerin yetişmesine adanmış büyük bir ideal olarak inşa edildiğini, üniversite kurmanın vizyon, sabır, adanmışlık, emek ve kararlılık istediğini dile getirdi.

Arkan, küresel sistemin savaşlar, çatışmalar ve krizlerle yeni bir döneme girdiğinin görüldüğünü belirterek, "Türkiye, diplomasisi, savunma sanayisi, ekonomik gücü ve yetişmiş kaliteli insan gücüyle bu yeni dünyanın kurucu aktörleri arasındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu sadece ülkemizin değil, daha adil bir dünyanın inşası için de kritik önemdedir. Bu vizyonu siz gençler omuzlayacaksınız. Biz akademisyenlere de elbette büyük görevler düşüyor." dedi.

Öğrencilerin güç dengelerinin değiştiği, dijitalleşme ve yapay zekanın dünyayı dönüştürdüğü, savaşların ve krizlerin insanlığı zorladığı bir dönemde mezun olduklarını kaydeden Arkan, "Ancak zor zamanlar büyük insanlar yetiştirir. Siz de onlardansınız. Sizler bu çağın seyircisi değil, bilginizle, emeğinizle, ahlakınızla ve cesaretinizle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edenler arasında olacaksınız. Mezuniyet bir ayrılık değildir. İbn Haldun ailesinin yeni coğrafyalara, yeni alanlara açılmasıdır." diye konuştu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da bir öğrenci tarafından okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Üniversitelerimiz gençlerimize en kapsamlı mesleki donanımın yanı sıra araştırmacı, sorgulayıcı ve bilgi üretimine katkı sağlayacak bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüşe ivme kazandıracak en önemli aktörler, iyi ve kaliteli eğitim almış gençlerimizdir. Sevgili gençler, yaşamınızın her aşamasında eğitimi, okumayı ve araştırmayı önceliğiniz olarak benimseyerek ülkemizi daha parlak yarınlara taşımak için çalışmalısınız. Bu gurur gününüzde sizleri, ailelerinizi ve değerli öğretim üyelerimiz olmak üzere yetişmenizde emeği geçen herkesi tebrik ederim. Bugün ilk adım attığınız yeni hayatınızda ve mesleki yaşantınızda başarılar diliyor, törene katılan değerli misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Konuşmaların ardından öğrenciler tek tek sahneye çağrılarak diplomalarını alırken, bölüm birincilerine plaket verildi.

Törene, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

