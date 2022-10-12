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HSK Genel Kurulu Yargıtay'a 10 üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da Yargıtay üyeliğine getirildi.

Kemal Karadağ   | 12.10.2022
HSK Genel Kurulu Yargıtay'a 10 üye seçti

Ankara

Alınan bilgiye göre, HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

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