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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı ‘’Ukrayna Temas Grubu’’ oturumunda konuşuyor
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Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Sarp Özer   | 12.10.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı Korgeneral İsmail Üner ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti.

Yoğun çabalar sonucu oluşturulan "tahıl koridoru" ile küresel gıda krizinin çözümünden rehine takasına, hudutların savunulmasından Karadeniz'de istikrarın sağlanmasına kadar Türkiye'nin önemli çalışmalarına vurgu yapan Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini, gerek Türkiye'nin savunma ve güvenliği gerek ittifakın faaliyetleri kapsamındaki çalışmaların da büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini ifade etti.

Toplantının gündemi

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günündeki oturumlarının yanı sıra Ukrayna Savunma Temas Grubu da toplantı yapacak. Akşam da bakanlar çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

İkinci günde ise NATO Nükleer Planlama Grubu Toplantısı yapılacak, ardından Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

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