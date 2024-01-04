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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak etkili oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ali Kemal Zerenli  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak etkili oldu Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

İlçede gece başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak nedeniyle sahil kısmındaki Anıt Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Çay Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Belediye ekipleri su birikintileri oluşan bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Esnaf Mustafa Kılıç, gazetecilere, işletmesinin önüne yaptığı bariyer sayesinde iş yerine su girmediğini ancak yetkililerin bu konuda önlem alması gerektiğini söyledi.

İlçede sağanak yer yer etkisini sürdürüyor.

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