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Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı

Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 12.08.2021
Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'de devam eden gök gürültülü sağanağın, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde geceden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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