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İçişleri Bakanı Soylu Afrin'deki güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Soylu, cep telefonuyla görüştüğü Suriye'nin Afrin bölgesindeki güvenlik görevlilerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Erdal Türkoğlu   | 03.08.2020
İçişleri Bakanı Soylu Afrin'deki güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı

Hatay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cep telefonuyla görüştüğü Suriye'nin Afrin bölgesindeki güvenlik görevlilerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı ile Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de görev yapan polis ve jandarma ekiplerine ziyarette bulundu.

Beraberindekilerle görevlilerin bayramını kutlayan Yayman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu cep telefonuyla aradı.

Cep telefonundan polis ve jandarma ekiplerine hitap eden Soylu, güvenlik görevlileri ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek hayırlı görevler diledi.

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