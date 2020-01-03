Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,546.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde öğrenciler tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesine kışlık giyecek yardımı gönderildi.

Mehmet Toktaş   | 03.01.2020
Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım Fotoğraf: Mehmet Toktaş/AA

Hatay

Kendi aralarında topladıkları battaniye, eldiven, çorap, mont ve çeşitli kıyafetlerden oluşan poşetleri okula getirerek sınıfta bir araya getiren öğrenciler, giysilerin tasnifini de yaptı.

Öğrencilerin düzenlediği yardım kampanyasına okul idaresi ile öğretmenler de destek verdi.

Okulun özel eğitim öğretmeni Osman Tortuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelere destek olmak için öğrencileriyle bir kampanya yaptıklarını söyledi.

Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırıları sonucu Türkiye sınırına çok sayıda ailenin geldiğini hatırlatan Tortuk, yaşanan drama sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Ekranlarda her gün yeni bir insanlık dramı görmekten üzüntü duyduklarını ifade eden Tortuk, "Bu yardımlaşma atalarımızın bize bıraktığı merhamet duygusunun hem çocuklarımızda karşılığı hem de bizlerde devam ettiğinin göstergesidir. Geçmişte olduğu gibi Türk her zaman beklenen olmuştur, öğrencilerimizle birlikte karınca kararınca bir yardım kampanyası başlattık.'' dedi.

Yayladağı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri tarafından temin edilen 150 poşet yardım malzemesi, İdlib’e yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınır hattına göç eden ailelere gönderildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir

Benzer haberler

Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım

Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan İdlib'e acil yardım çağrısı

İdlib'de 'yağmur çamur demeden' yapılan futbol maçı çocukların yüzünü güldürdü

İdlib'den Türkiye sınırına 44 bin sivil daha göç etti

İdlib'den Türkiye sınırına 44 bin sivil daha göç etti

BM İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli

BM İdlib'deki saldırılar nedeniyle endişeli
Bakan Soylu: İdlib'deki çatışmalar dolayısıyla 250 bin kişilik sivil bir hareketlilik var

Bakan Soylu: İdlib'deki çatışmalar dolayısıyla 250 bin kişilik sivil bir hareketlilik var