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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunuyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Sel felaketinde 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'daki sel felaketiyle ilgili, "Şu ana kadar 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 608 tutanak ile durum tespit edilmiş durumda." dedi.

Merve Özlem Çakır  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Sel felaketinde 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketiyle canhıraş şekilde olağanüstü bir gayretle çalışırken Şanlıurfa'da ve çevre illerde yaşanan sel felaketinin herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Nebati, ilk günden itibaren bakanların ve kamu görevlilerinin oldukça yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Her geçen saatin bir öncekinden çok daha olumlu bir seyir gösterdiğine dikkati çeken Nebati, şehir içi ve dışından gelen makineler, araçlar, askerler ve AFAD'ın yanı sıra kamu personeli ile vatandaşların tam bir organizasyon içerisinde olağanüstü bir gayret gösterdiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, hasar tespitlerinin de yapılması gerektiğinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Dün erken saatlerde başlayarak bugün yoğunlaşan ve defterdarlığımızca, Bakanlığın da işbirliği yaparak oluşturduğumuz 20 ekip ile hasar tespitlerini yapmaya başladık. Şu ana kadar 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 608 tutanak ile durum tespit edilmiş durumda. Ağırlıklı olarak merkezdeki mahallelerimizin yanında şehrin çeperinde yer alan diğer mahallelerdeki çalışmalar da çok hızlı bir şekilde yerine getiriliyor."

Bakanlık olarak üzerlerine düşen sorumluluğu hızlı bir şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini belirten Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sel felaketi inşallah son olsun. Olağanüstü yaşanan, gerek depremle gerek selle yaşanan bu durumun bir an önce bitmesi ve hayatımızın normalleşmesi tek temennimizdir. Bakanlarımıza şehrin ev sahibi olarak teşekkür ediyorum. Geldikleri andan itibaren bakanlarımız sokaktan çıkmadılar, organizasyon yaptılar. Gerek bakan yardımcılarımız gerek Vali'miz ve Belediye Başkanı'mız yardımcılarıyla beraber sahadan hiç ayrılmadılar. Hemen hemen her vatandaşımıza ulaşmış, en hızlı bir şekilde de kendilerine göstereceğimiz imkanları arz etmiş durumdayız. Başta yoğun bakımda yatan 4 kardeşimize ve yaralılarımıza acil şifalar ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."


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