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Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Cemil Murat Budak   | 25.02.2023
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.

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