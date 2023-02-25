Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,605.40
BTC/USDT
23,120.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Şermin Coşkun   | 25.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de deprem felaketi nedeniyle 23. haftadan ertelenen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor maçları yapılacak.

(Giresun/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2023 Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları, Avustralya'daki ilk ayak mücadelesiyle başlayacak. Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu, Supersport'ta Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ilk yarışlara çıkacak.

(Phillip Adası)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalete hizmet eden binalar depremi en az hasarla atlattı
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1186 yaralının tedavisi sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Depremlerde yaralanan 3 kişi Adana'dan İngiliz askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet