Depremlerde yaralanan 3 kişi Adana'dan İngiliz askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 3 kişiyi taşıyan İngiliz askeri kargo kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Istanbul
Türkiye'nin 3 bölgesinde yer alan 11 ili etkileyen depremlerdeki arama kurtarma faaliyetlerine destek için gelen İngiltere'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan 3 yaralı depremzedeyi alarak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirdi.
Havalimanında görevli askerlerin de yardımıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.
Yaralı depremzedelerle birlikte 3 refakatçi de aynı uçakla İstanbul’a getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.