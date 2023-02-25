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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerde yaralanan 3 kişi Adana'dan İngiliz askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 3 kişiyi taşıyan İngiliz askeri kargo kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Muhammed Gencebay Gür   | 25.02.2023
Depremlerde yaralanan 3 kişi Adana'dan İngiliz askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Istanbul

Türkiye'nin 3 bölgesinde yer alan 11 ili etkileyen depremlerdeki arama kurtarma faaliyetlerine destek için gelen İngiltere'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan 3 yaralı depremzedeyi alarak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirdi.

Havalimanında görevli askerlerin de yardımıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralı depremzedelerle birlikte 3 refakatçi de aynı uçakla İstanbul’a getirildi.​​​​​​​

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