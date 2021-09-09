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Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Güney Ege ile Akdeniz'de günün ilerleyen saatlerinde fırtına öngörülüyor.

Enes Duran   | 09.09.2021
Güney Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Güney Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in batısında öğle saatlerinden sonra rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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