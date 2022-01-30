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Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ozan Efeoğlu   | 30.01.2022
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Adana

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de beklenen yağışın, sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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