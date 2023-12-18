Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara/Gümüşhane
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 15,68 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Öte yandan, Erzincan Merkez'de de saat 23.28'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gümüşhane Valisi Tanrısever: Depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.