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Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kız, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
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Gündem, Asrın felaketi

İş makinesi operatörleri can kurtarmak için görev başında

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan iş makinesi operatörleri, mesleklerini can kurtarmak için yapmanın gururunu yaşıyor.

Fırat Özdemir, Okan Coşkun   | 16.02.2023
İş makinesi operatörleri can kurtarmak için görev başında Fotoğraf: Okan Coşkun / AA

Kahramanmaraş

Türkiye'nin dört bir yanındaki özel şirket ve kamu kurumlarından depremden etkilenen 11 ile akın eden iş makinesi operatörleri, depremin ilk saatlerinden bu yana önemli görevler üstleniyor.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında moloz ve yığıntıları kaldıran, enkazda alanlar açarak ekipler için çalışma sahası oluşturan operatörler, bir can daha kurtarma umuduyla durmaksızın çalışıyor.

Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a gelen operatör Selami Güzel, AA muhabirine, 5 gündür afet bölgesinde çalıştıklarını söyledi.

Birçok kişinin hayatını kaybettiği ve kurtarıldığı Ebrar Sitesi'nde görevini sürdürdüğünü belirten Güzel, şunları kaydetti:

"Ebrar Sitesi A blokta depremin 110. saatinde bir kişiyi canlı kurtardık, bunun mutluluğu tarif edilemez. Tabii ki cenazeler de çıkardık, bunun için de üzgünüz. Çalışmalarımızı sağ salim bitiririz inşallah. Makine gücü enkaz çalışmalarının olmazsa olmazıdır. Canların kurtarılması noktasında umudumuz devam ediyor."

Ankara'dan gelen Altındağ Belediyesi çalışanı Cumhur Gürgül ise daha önce sel afetlerinde de görev aldığını, buralarda canları kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Gürgül, afetlerde çalışırken daha hassas davranılması ve arama kurtarma ekipleriyle koordineli şekilde hareket edilmesinin önemine işaret etti.


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