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Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kız, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
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Kültür, Asrın felaketi

Müzik grubu Pearl Jam depremzedelere yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak

ABD'li rock müzik grubu Pearl Jam, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine bağış yapan hayranlarından birine, 1996'da İstanbul'da verdikleri konserin yeniden basılmış imzalı afişini hediye edeceklerini duyurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 16.02.2023
Müzik grubu Pearl Jam depremzedelere yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak

İstanbul

Pearl Jam'in internet sitesinde başlatılan ve grubun ABD ile Kanada'daki hayranlarına özel düzenlenen kampanya sonunda, bağış yapanlardan biri ödüllendirilecek.

Kazanan bağışçıya, İstanbul konserinin 2018'de yeniden basılmış afişi, grup üyelerinin imzasıyla hediye edilecek.

Bağış kampanyasının kazananı 6 Mart'ta duyurulacak.

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