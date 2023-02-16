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Gündem, Asrın felaketi

Askeri hekimler deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta yaraları sarıyor

Milli Savunma Bakanlığınca Kahramanmaraş'ta kurulan ve diğer hastanelerdeki tüm ekipmanın bulunduğu Seyyar Sahra Hastanesi, depremin 3. gününden bu yana 1000 civarında hastaya hizmet verdi.

Fırat Özdemir, Okan Coşkun   | 16.02.2023
Askeri hekimler deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta yaraları sarıyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'a kurulan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Seyyar Sahra Hastanesi ile depremzedelere sağlık hizmeti sağlanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi otoparkına kurulan, 21 çadır, 19 konteynerde 10'u askeri hekim olmak üzere 74 personelin görev yaptığı sahra hastanesi, depremin 3. gününden bu yana 1000 civarında hastaya hizmet verdi.

MSB Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, AA muhabirine, sahra hastanesinde yoğun bakım ünitesinden ameliyathanelere birçok alanın bulunduğunu söyledi.

Sahra hastanesinin normal bir hastanenin hizmetlerini sunduğunu ifade eden Gerek, "Çok hızlı biçimde depremin 3. günü Kahramanmaraş'ta faaliyete geçildi. Sahra hastanemiz en erken faaliyete geçen yapılardan bir tanesi oldu çünkü içerisinde bulunduğumuz devlet hastanesi maalesef depremde hasar gördüğü için faaliyetlerine tam olarak başlayamadı. Buradaki en büyük ihtiyacı sahra hastanemiz karşıladı." dedi.

21 büyük cerrahi operasyon yapıldı

Mustafa Gerek, askeri hekimlerin başlangıçtan itibaren cansiperane görev yaptığını dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Gülhane Tıp Fakültesindeki doktorlarca sahra hastanesindeki çalışmalara önemli destek verildiğini anlatan Gerek, şunları kaydetti:

"Burada hastalarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedaviyi verebilme durumundayız. Arkadaşlarımızın katkısıyla burada 21 civarında büyük cerrahi işlem gerçekleştirildi. Bu hastalar stabil hale geldikten sonra da Sağlık Bakanlığımızın ekiplerince şehir dışındaki diğer hastanelere yönlendirildi. Buradaki arkadaşlarımız 24 saat esasıyla çalışıyor çünkü sahra hastanesinin bulunduğu yerde yatıyorlar, dolayısıyla gece-gündüz her an ihtiyaç duyulan taleplere cevap verebilecek durumdalar. Geniş, güçlü sağlık kadrosuyla Kahramanmaraş bölgesinde ihtiyaç duyulan her türlü tıbbi bakım, tedavi ve ileri cerrahileri yapabilecek durumdayız."

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