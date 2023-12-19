Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı.
BUDAPEŞTE
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'ın katılımıyla Budapeşte MÜPA Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda gerçekleşen programda, Macar ve Türk müzikleri seslendirildi.
Etkinliğin ardından solandan ayrılan Erdoğan, temaslarını tamamladığı Macaristan'dan ayrılmak üzere Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havaalanı'na geçti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile eşi Ekrem Ekşioğlu tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 00.00'da yurda hareket etti.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Ankara'ya gitti.
"Etkinlikler Türk ve Macar halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Sayın Novak ve Başbakan Sayın Orban ile birlikte Budapeşte'de gerçekleştirdik. Bir yıl boyunca sürecek etkinlikler Türk ve Macar halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracak." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Türkiye ve Macaristan bayraklarının emojilerine de yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle geldiği Budapeşte'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6’ncı toplantısı vesilesiyle Budapeşte’de bulunmaktan bahtiyarlık duydum. 🇹🇷🇭🇺… pic.twitter.com/3bHYZpdPRq— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 18, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6'ncı toplantısı vesilesiyle Budapeşte'de bulunmaktan bahtiyarlık duydum. Bugün diplomatik ilişkilerimizin de tesis edildiği Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Macaristan ile dostane ilişkilerimiz, esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Başbakan Sayın Orban ile akdettiğimiz Ortak Siyasi Bildiri ile stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Macaristan’ın gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatına katkılarından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Macaristan'ın ticaret hacminin bu yılın ilk 11 ayında 4 milyar dolara yaklaştığını belirten Erdoğan, 6 milyar dolarlık müşterek hedefe ulaşmakta kararlı olduklarına vurgu yaptı.
Erdoğan, halihazırda verimli bir işbirliğine sahip olunan savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağları daha da güçlendirmeyi planladıklarına dikkati çekti.
Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın ve şiddetin çözüm olmadığı noktasında Macar yetkililerle hemfikir olduklarını kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Uluslararası toplumun, İsrail'e, doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. Bu bağlamda dostumuz Macaristan'ın da gereken katkıyı sağlamaktan geri durmayacağına gönülden inanıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Katalin Novak ve Başbakan Sayın Viktor Orban başta olmak üzere tüm Macar dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.