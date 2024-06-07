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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak Arnavut mevkidaşı Kingji ile görüştü

Fırat Taşdemir  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak Arnavut mevkidaşı Kingji ile görüştü

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Arben Kingji ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Orgeneral Gürak, Tümgeneral Kingji tarafından resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından iki komutan ve heyetler görüşme gerçekleştirdi.

Orgeneral Gürak, daha sonta Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi tarafından kabul edildi.

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